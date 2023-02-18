Она была музой для поэта: умерла бывшая супруга Владимира Высоцкого

Женщина была для Высоцкого второй женой, но все позабыли о ней после смерти музыканта, считая вдовой исключительно последнюю супругу — Марину Влади.

В субботу, 18 февраля, стало известно, что скончалась Людмила Абрамова — известная советская актриса, сценаристка, и бывшая супруга Владимира Высоцкого, которая родила ему двоих сыновей.

Подробней об этом информирует Interfax.

Людмила Абрамова, известная актриса и сценаристка, которая сыграла в таких фильмах, как «713-й просит посадку» и «Восточный коридор», ушла из жизни в возрасте 82 лет. В 1984 году она написала сценарий для фильма «Пока не выпал снег», режиссером которого был Игорь Апасьян.

С 1965 по 1970 годы Людмила была замужем за знаменитым актером и поэтом Владимиром Высоцким, с которым она воспитала двоих сыновей — Аркадия и Никиту.

В последние годы своей жизни Людмила Абрамова занимала должность худрука Дирекции по созданию музея имени Высоцкого. Ее смерть является невосполнимой утратой для культурного сообщества россии*.

Ранее «Курсор» информировал, что умер известный исследователь Холокоста. Всемирно уважаемый канадский исследователь Холокоста Майкл Маррус скончался в 81-летнем возрасте. Маррус считался самым известным исследователем Холокоста в Канаде и был одним из ведущих участников глобальной кампании, направленной на то, чтобы убедить Ватикан открыть для публики свои архивы времен Второй мировой войны.

Напоминаем, что умер российский мультипликатор Вячеслав Назарук. Назарук создал таких персонажей, как Мамонтенок, Крошка-енот и кот Леопольд.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!