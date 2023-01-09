Умер известный исследователь Холокоста

Всемирно уважаемый канадский исследователь Холокоста Майкл Маррус скончался в 81-летнем возрасте.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Смерть наступила еще в конце декабря. Маррус считался самым известным исследователем Холокоста в Канаде и был одним из ведущих участников глобальной кампании, направленной на то, чтобы убедить Ватикан открыть для публики свои архивы времен Второй мировой войны.

Профессор современной европейской истории в Университете Торонто в течение 49 лет, Маррус также был научным сотрудником в Колледже Святого Антония в Оксфордском университете, Израильском институте перспективных исследований при Еврейском университете в Иерусалиме, Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Кейптаунском университете.

Маррус был первым канцлером Роуз и Рэем Вулфом, заведующим кафедрой изучения Холокоста в Университете Торонто, деканом аспирантуры Университета штата Техас в течение 7 лет и губернатором университета в течение 19 лет.

За свою карьеру Маррус написал несколько книг о Холокосте, в том числе новаторскую книгу 1981 года, написанную в соавторстве с американским историком Робертом О. Пакстоном, которая проливает свет на сотрудничество вишистской Франции с нацистской Германией.

«Курсор» сообщал, что в британском парламенте покажут портреты переживших Холокост.