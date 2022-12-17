Они одержимы местью: Зеленский прокомментировал вероятность нового нападения рф

Российская федерация продолжает обстреливать украинские города и не оставляет попыток захватить территорию. В 2023 году агрессор может попытаться пойти в новое наступление. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такую вероятность.

Об этом пишет TF1 INFO.

По словам украинского лидера, россияне одержимы местью и желанием оккупировать Украину и никогда не отказались от своего замысла.

Сейчас Украина осознает вероятность нового наступления. Но вопрос в том, способна ли рф на это и смогут ли ВСУ с этим справиться.

Зеленский подчеркнул, что путин еще не отказался от своих захватнических желаний, но и Украина не собирается сдаваться и будет продолжать отстаивать свою независимость и свободу.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на ринг для единоборства с владимиром путиным.

Ещё мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский считает, что владимир путин сможет продлить свою жизнь, но для этого ему нужно признать вторжение ошибкой и вывести армию из Украины. Это может спасти жизнь не только диктатора, но и его ближнего окружения.