Зеленский рассказал, от чего зависит жизнь путина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что *владимир путин сможет продлить свою жизнь, но для этого ему нужно признать вторжение ошибкой и вывести армию из Украины. Это может спасти жизнь не только диктатора, но и его ближнего окружения.

Об этом он сообщил в интервью The Economist.

«Чем быстрее закончится война – и если россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения», – заявил украинский лидер.

Зеленский утверждает, что уже очевидно, что путин проиграл. Украина планирует выйти на свои границы в 1991 году, иначе оккупанты вновь вернутся. Он призывает смотреть «на реальную картину», когда большинство мировых государств поддерживает украинский народ дипломатическим и экономическим путем, а также вводят санкции против рф, что способствует ее изоляции.

По мнению президента Украины, один лишь путин способен уйти с военного пути и избрать дипломатический. Но это возможно только в том случае, если кремль отведет своих солдат на границы 1991 года.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россия занимается подготовкой около 200 тысяч новых солдат. По его мнению, путин хочет совершить уже второй наступление на столицу Украины, Киев.

Он считает, что кремль пытается сейчас ради перегруппировки хочет остановить военные действия и получить паузу. Для этого он пользуется разными методами, в том числе обстреливает мирное население и инфраструктуру.

«Курсор» сообщал, что путин выступил с новым обращением.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!