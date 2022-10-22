Остаться или бежать: британский военный считает, что путин в отчаянии из-за Херсона

Вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл считает, что россиянам будет трудно сбежать из Херсона.

ВСУ продолжают идти в контрнаступление и планируют освободить от российских захватчиков город Херсон. Вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл считает, что ситуация у россиян довольно сложная и им нужно выбирать: остаться и быть в окружении или бежать.

Об этом сообщает издание Sky News.

По его словам, если российские войска останутся в городе, то рискуют быть потенциально уничтоженными, а если уйдут, то это будет большим поражением для российской федерации*.

Британский военный отметил, что россиянам выйти из Херсона будет довольно проблематично, поскольку мосты через реку Днепр разрушены, значит переправлять тяжелую технику по понтонным мостам очень медленно и очень-очень сложно. Если российские оккупанты не начнут это делать сейчас, то потом просто разбегутся в панике.

Он отметил, что россия сейчас проигрывает фактически по всей линии фронта, на фоне этого глава кремля хочет добиться полной оккупации Донецкой области. Путин знает, что скоро зима и попытается приостановить войну, а затем потенциально вести переговоры с Западом.

«Курсор» писал ранее, что по словам эксперта, если украинские защитники пригрозят врагам окружением, то оккупантам придется покинуть Херсон. Речь идет о военных рф, находящихся к западу от реки Днепр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!