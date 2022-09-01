Аналитик: Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий

Профессор и экс-гендиректор Королевского объединенного института вооруженных сил Майкл Кларк заявил, что армия Украины может вернуть себе оккупированный город Херсон. Для этого ВСУ нужно «взять в кольцо» 20 тысяч российских оккупантов.

Военный аналитик отметил, что украинское наступление происходило «довольно быстро» и было масштабным, потому что шло от юго-запада Херсона до села Большая Костромка.

Также Кларк считает, что если украинские защитники пригрозят врагам окружением, то оккупантам придется покинуть Херсон. Речь идет о военных *рф, находящихся к западу от реки Днепр.

Об этом сообщает Sky News.

«Дело в том, что если они смогут убедить русских, что те должны уйти из Херсона, то они действительно смогут сделать это без необходимости сражаться. Они не хотят бомбить город, и поэтому смогут вернуть Херсон, просто проведя это быстрое наступление, которое грозит окружением 20 000 солдатам», – поделился он.

Также Кларк поделился своим мнением касаемо того, что путин не посетит похороны Михаила Горбачева. Он утверждает, что диктатор не хочет, чтобы его ассоциировали с последним советским лидером.

«Горбачев олицетворяет собой все то, что Путин пытается вернуть назад», – добавил аналитик.

Ранее в сети показали, как украинские военные уничтожили колонну армии рф, которая ехала помогать оккупантам в Херсон.

Также «Курсор» сообщал, что владимир путин назвал новую «цель» войны в Украине.

Кроме этого, на фоне колоссальных потерь армии рф на украинских землях, появилась информация о том, что путин для борьбы с дефицитом войск будет вербовать в тюрьмах осужденных преступников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!