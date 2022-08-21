Ответственность за убийство дочери соратника путина взяла на себя «Национальная республиканская армия»

Дарья Дугина недавно была внесена в санкционные списки Великобритании, поскольку способствовала отцу в распространении идеологии «русского мира».

Ответственность за убийство Дарьи Дугиной взяла на себя «Национальная республиканская армия».

Об этом сообщил бывший депутат госдумы рф* Илья Пономарев, информирует ТСН.

По его словам, эта организация связана с партизанским движением в россии.

«Ее представители неоднократно доказали реальность своих заявлений рядом акций, в том числе поджиганием военкоматов. Согласно манифесту самой «армии», таким образом они проявляют сопротивление кремлевскому режиму», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, вечером в субботу, 20 августа, на юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа александра дугина. Она находилась в джипе и скончалась на месте происшествия.

Правоохранительные органы уже подтвердили ее смерть, как и друзья пропагандиста. Сам он приехал на место трагедии через несколько минут и был в полном шоке.

Александр дугин — российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель, выступающий в поддержку войны в Украине, идеолог «русского мира». В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.

Также Курсор писал о том, что, по мнению военного эксперта Дениса Поповича, Украина готовит россии «сюрприз» на День независимости.

«В связи с ликвидацией дочери известного идеолога Александра Дугина, сейчас все чаще стали звучать от россиян требования наносить удары по центрам принятия решений. Свежая история, которая произошла вчера вечером: вместо Дугина была ликвидирована его дочь… Поскольку приближается 24 августа — символическая дата, а также полгода с начала так называемой «специальной военной операции», то думаю, что стоит ожидать каких-либо вещей от российской армии относительно того, что они будут обстреливать мирные города Украины», – отметил Попович.

В то же время, по мнению военного обозревателя, в этот день Украина может подготовить для своего врага некий «сюрприз».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!