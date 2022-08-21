В рф взорвался джип с дочерью соратника путина: в сети показали видео

Его дочь недавно была внесена в санкционные списки Британии, поскольку способствовала отцу в распространении идеологии «русского мира».

На юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа александра дугина*. По предварительным данным, она находилась в джипе и скончалась на месте происшествия.

Правоохранительные органы уже подтвердили ее смерть, как и друзья пропагандиста. Сам он приехал на место трагедии через несколько минут и был в полном шоке.

60-летний дугин взялся за голову и осмотрел место гибели дочери.

Главный идеолог путинского фашизма Дугин на месте гибели своей дочери. Не спрашивай, где твоя дочь, Александр. Её забрали к себе мёртвые дети Бучи. pic.twitter.com/0sJz2UVhlG — Максим Мирович (@MirovichMedia) August 20, 2022

#RUSSIA: Car bomb assassination in #Moscow. Alexander Dugin's daughter Darya is dead. #Dugin was on location and the likely target. He calls for a totalitarian Russian Empire to control the Eurasian continent from Dublin to Vladivostok to challenge America and "Atlanticism". pic.twitter.com/n7h0Nh8wfX — Igor Sushko (@igorsushko) August 20, 2022

«Джип дочери общественного деятеля и философа александра дугина взорвался недалеко от поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Водитель погиб на месте», — пишет telegram-канала Mash. По словам очевидцев, Land Cruiser Prado сдетонировал во время движения, девушка находилась находилась внутри него.

Unofficial sources who knew her personally are confirming her death — still nothing from the family or official sources. This is what is left of her car pic.twitter.com/1xMzh6D93z — Russians With Attitude (@RWApodcast) August 20, 2022

Александр дугин — российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель, выступающий в поддержку войны в Украине, идеолог «русского мира». В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.

Еще мы писали, что по словам директора Института трансформации общества Олега Соскина, после победы Украины в развязанной россией войне, боевые действия развернутся уже на территории российской федерации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!