На юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа александра дугина*. По предварительным данным, она находилась в джипе и скончалась на месте происшествия.
Правоохранительные органы уже подтвердили ее смерть, как и друзья пропагандиста. Сам он приехал на место трагедии через несколько минут и был в полном шоке.
60-летний дугин взялся за голову и осмотрел место гибели дочери.
«Джип дочери общественного деятеля и философа александра дугина взорвался недалеко от поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Водитель погиб на месте», — пишет telegram-канала Mash. По словам очевидцев, Land Cruiser Prado сдетонировал во время движения, девушка находилась находилась внутри него.
Александр дугин — российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель, выступающий в поддержку войны в Украине, идеолог «русского мира». В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.
Еще мы писали, что по словам директора Института трансформации общества Олега Соскина, после победы Украины в развязанной россией войне, боевые действия развернутся уже на территории российской федерации.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!