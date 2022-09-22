Паника и спешка: оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов»

Все цифры, которые кураторы «референдумов» должны нарисовать в качестве результатов, уже давно известны, но оккупанты не успевают все организовать.

Коллаборационные «власти» Херсонской и Запорожской областей усилили подготовку к проведению «референдумов» по присоединению к территории рф*. Оккупанты спешат организовать работу «участков» и собрать нужное количество паспортных данных.

Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Цифры, которые кураторы «референдумов» должны нарисовать в качестве результатов, уже давно известны, но россияне не успевают по срокам все организовать. Для того чтобы провести фейковый референдум быстрее, а также представить картинку, чтобы жители юга Украины якобы действительно поддерживают рф, оккупанты усилили давление на жителей оккупированных территорий.

Российские захватчики увеличили количество патрулей и начали фотографировать паспортные данные людей. Также они решили нарастить базу данных о местных жителях за счет традиционного для них подкупа.

В сентябре они сосредотачивались исключительно на родителях школьников, обещая им единовременную выплату в 10 тысяч рублей в обмен на паспортные данные. Но после объявления «референдума» захватчики активизировали «обработку» пенсионеров, надеясь, что они предадут Украину и «проголосуют» за аннексию территории. А в обмен им обещают материальное вознаграждение.

«Курсор» писал ранее, что оккупанты в так называемых «Луганской и Донецкой народных республиках» назначили дату проведения «референдум» о вхождении в состав россии. Голосование должно состояться в период с 23 по 27 сентября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!