В лнр подтвердили даты проведения «референдумов» о присоединении к рф, ожидается реакция путина

Оккупанты в так называемых «Луганской и Донецкой народных республиках» назначили дату проведения «референдума» о вхождении в состав россии*. Голосование должно состояться в период с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова «главы народного совета «лнр» Дениса Мирошниченко.

«В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ, определить днями голосования на референдуме с 23 по 27 сентября», — заявил Мирошниченко.

По его словам, на «референдум» вынесут следующий вопрос: «Вы за вхождение «лнр» в состав россии на правах субъекта россии?».

В то же время издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента рф, сообщает, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты также намерены провести «референдумы» в период с 23 по 27 сентября.

Тем временем президент рф Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу «референдумов» на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, сообщило РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации российского президента.

Выступление ожидается до конца дня, что именно скажет Путин, собеседникам издания неизвестно. Как сообщал Курсор, главарь «лнр» леонид пасечник уже подписал закон о «референдуме», за что также проголосовал так называемый «народный совет» псевдореспублики. Также Курсор информировал о прогнозе военно-политического эксперта касаемо того, когда ВСУ начнут освобождать Крым. По его словам, это начнется уже в следующем году, а до того времени путин будет делать вид, словно все «идет по плану» и определенному сценарию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!