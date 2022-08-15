Паника Кремля: российская элита ведет тайные переговоры с Западом

Кремль паникует: высокопоставленные чиновники и члены элиты россии* хотят начать переговоры, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом сообщило британское издание Mirror.

Согласно полученной информации, какой-то высокопоставленный кремлевский чиновник тайно обратился к Западу с просьбой помочь положить конец вторжению в Украину.

Заявления об этом шаге были распространяются среди западных спецслужб, однако имя чиновника не разглашается. Предполагается, что все это делается за спиной путина, который, конечно, не намерен прекращать войну.

Санкции изматывают экономику рф в целом, но олигархи и высокопоставленные чиновники особенно беспокоятся о личных интересах. Теряя виллы, имущества и яхты, не имея возможности выезда в некоторые страны, они пытаются обойти кремлевского диктатора, опасаясь прямо выступить ему наперекор.

Кроме того, недавно стало известно о масштабных репрессиях в высших эшелонах власти.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!