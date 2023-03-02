Партизаны показали кадры с моментом атаки на аэродром «Мачулище», где подорвали российский самолет

В Беларуси партизаны обнародовали видео, на котором зафиксирован момент ударов по военному аэродрому «Мачулище» вблизи Минска. Тогда был подорван российский самолет А-50.

Об этом сообщает BYPOL.

Как отмечено в сообщении, участниками плана «Перамога» при совершении акции использовано два дрона производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе кустарным способом.

«Каждый дрон нес заряд 200 грамм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические шары с примерным количеством 200 шт. на каждый», — говорится в заявлении организации.

Предполагается, что на самолете имеются два места повреждения. Первое — поврежден ключевой элемент — трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор. Второе — видно повреждение в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части, вблизи носового отсека.

Также в сообщении говорится, что восстановление вероятных повреждений требует наличия не одной ремонтной бригады а коллективов специалистов, работающих в своих узких направлениях. При этом требуется наличие ремонтных и испытательных стендов, а произвести такой ремонт возможно на площадях предприятия, осуществлявшего модернизацию комплекса. Эксперты предполагают, что будет предпринята попытка восстановления непосредственно носителя комплекса — самолета Ил -76 в целях перемещения бортового оборудования для ремонта на производственных площадях.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50, являющегося самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате 2-х взрывов воздушное судно получило серьезные повреждения. Позже белорусские партизаны признались, что атака на аэродром была совершена ими.