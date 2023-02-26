В Беларуси на аэродроме прозвучали взрывы, подорван самолет: первые подробности

Утверждается, что «беларуские партизаны последовательны в изгнании фашистов со своей земли».

Сегодняшним утром на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50, являющегося самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Об этом сообщает BYPOL.

Это произошло на военном аэродроме «Мачулищи», расположенном в 12 км от г. Минск. В районе указанного аэродрома после взрыва местные жители наблюдали большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяли все проезжающие автомобили.

В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолёта, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит.

«Происшествие произошло во время работы вблизи данного самолёта снегоуборочной техники. Наверное, как это уже неоднократно случалось на российских военных объектах, кто-то опять не соблюдал меры пожарной безопасности и курил возле борта))). Беларуские партизаны последовательны в изгнании фашистов со своей земли», – сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что на годовщину вторжения *рф в Украину на одном из домов в Минске подняли флаг Украины на крыше многоэтажного дома. Фото смотрите здесь.

Также «Курсор» сообщал, что в россии нашли интернаты, в которых содержатся похищенные украинские дети, где их перевоспитывают и русифицируют.

Помимо этого в Институте изучения войны (ISW) считают, что путин намерен использовать Беларусь в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!