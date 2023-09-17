Собеседник артиста говорил, что войну следует закончить победой россии.

Российский музыкант Андрей Макаревич, проживающий в Израиле, раскритиковал правительство *рф, принявшее решение о нападении на Украину.

Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Влобушкинъ".

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич встретился с российским журналистом Георгием Лобушкиным, который полагает, что войну следует закончить победой россиян.

Кроме этого, он назвал события на фронте в Украине "какой-то возней", обвинил во всем США, усомнился в справедливости выборов в Украине и, среди всего прочего, обвинил Запад в наложении санкций на лекарства в россии. В ответ Макаревич поинтересовался у журналиста, почему мировая общественность решила ввести санкции.

"Думаешь, просто так? Проснулись утром, давай наложим санкции на лекарства, чтобы россии хуже жилось, да? Наверное они хотят нас свести с мира, правда? Я где-то об этом читал: весь мир хочет свести с мира россию, да?", – добавил музыкант.

Лобушкин начал утверждать, что это не рф приняла решение о введении санкций, на что Макаревич резко ответил, что россия вероломно напада на Украину, за что "получила по бошке".

"Вот и все. Только получили жители, которые делали вид что все хорошо: "У нас умный царь, он все решает". Вот он и дорешался. А теперь они сидят без лекарств. И говорят: "Как же так?" А вот так!" Понятно объясняю, нет?", – добавил артист.

Собеседник Макаревича так и не понял, почему жители рф лишились доступа к определенным лекарствам. В ответ музыкант заявил, что россияне отвечают за своего президента владимира путина, которого выбрали на выборах и до сих пор многие поддерживают, на что указывает рейтинг.

Лидер "Машины времени" уточнил, что война в Украине должна закончиться как можно скорее, по итогам которой украинцы должны вернуть себе все свои территории.

Также "Курсор" сообщал, что Трамп рассказал о своих взаимоотношениях с путиным и его отношении к Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!