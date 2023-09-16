Трамп рассказал о своих взаимоотношениях с путиным и его отношении к Украине

По его словам, он очень хорошо знает путина и у него с ним прекрасные отношения.

Бывший президент США Дональд Трамп похвастался отношениями с главой кремля. По его словам, у него "очень хорошее взаимопонимание" с президентом россии владимиром путиным*.

Об этом пишет "Униан".

"Я с путиным поладил, очень хорошо поладил. И это хорошо. Неплохо. У него 1700 ядерных ракет. Это да, это хорошо найти взаимопонимание - это нормально", - сказал экс-президент США в новом интервью.

В этом же интервью Трампу напомнили о бомбардировке россией роддомов в Украине, похищении украинских детей, массовых захоронениях убитых россиянами украинцев. В ответ на все сказанное он лишь отметил, что "это ужасно". Несмотря на это Трамп все равно подчеркнул, что имеет "очень хорошие отношения" с путиным. При этом добавил следующее:

"Никто не был жестче в отношении россии, чем я", – считает он.

Также Трамп снова напомнил о том, о чем говорил и раньше, а именно о том, что "путин очень любит Украину" и якобы "это зеница его ока". Таким образом он описал одержимость путина Украиной. А еще экс-президент снова повторил, что сумел бы предотвратить войну, потому что он мог бы собрать в одном кабинете путина и Зеленского.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Украине ответили на вопрос, возможен ли компромисс НАТО с рф. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина дала ответ на важный вопрос относительно того, готов ли Североатлантический альянс на компромиссы с россией* в сложившийся ситуации.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!