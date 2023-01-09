Переговоры о вступлении Украины в ЕС перенесены — депутат

Депутат украинского парламента от группы «Доверие» Лариса Билозир утверждает, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну.

Об этом она сообщила в эфире украинского телеканала.

«Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу, а Верховная рада проголосовала за все необходимые законопроекты. Мне известно, что уже сместили переговоры относительно начала вступления Украины в ЕС с осени 2023-го на весну 2023 года. А также уже в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год», ‒ заявила Билозир.

Также «Курсор» сообщал, что министр иностранных дел Коэн проведет беседу со своим украинским коллегой.