Переговоры о вступлении Украины в ЕС перенесены — депутат

20:17, Сегодня
Новости СНГ, Мировые новости
флаг евросоюза фото
Фото: pixabay.com

По словам политика, «Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу».

Депутат украинского парламента от группы «Доверие» Лариса Билозир утверждает, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну.

Об этом она сообщила в эфире украинского телеканала.

«Украина полностью выполнила свою домашнюю задачу, а Верховная рада проголосовала за все необходимые законопроекты. Мне известно, что уже сместили переговоры относительно начала вступления Украины в ЕС с осени 2023-го на весну 2023 года. А также уже в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год», ‒ заявила Билозир.

Также «Курсор» сообщал, что министр иностранных дел Коэн проведет беседу со своим украинским коллегой.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.