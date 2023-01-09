Министр иностранных дел Коэн проведет беседу со своим украинским коллегой

Недавно Коэн разозлил Киев, ответив на звонок министра иностранных дел россии сергея лаврова.

В четверг министр иностранных дел Эли Коэн проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Министерство иностранных дел Украины ранее сегодня сообщило Израилю, что Кулеба готов продолжить разговор, заявив, что пока не может ответить, потому что находится в отпуске.

После того, как на прошлой неделе Коэн разозлил Киев, ответив на звонок министра иностранных дел *россии сергея лаврова. Также он заявил, что Израиль будет «меньше говорить» о вторжении москвы на территорию ее западного соседа, после чего украинские источники выразили сомнения относительно того, захочет ли Кулеба говорить с Коэном.

Коэн ищет способы сохранить поток израильской гуманитарной помощи в Киев без использования государственного бюджета на 2023 год.

«Курсор» сообщал, что у Зеленского назвали условие, при котором россияне могут бежать из Крыма.

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