Певица Шер обвинила путина в голоде 500 миллионов человек

Известная певица Шер, которая уже поддержала Украину в войне с россией*, обвинила президента рф в том, что он виновен в голоде 500 миллионов человек.

Об этом она написала на своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Так, артистка, ссылаясь на статью Европейского совета по международным отношениям, заявила, что Украине нужно предоставить оружие. Именно это поможет украинским войскам прогнать российских захватчиков со своей территории.

По словам Шер, владимир путин ответственен за миллионы беженцев, а также грядущий голод, который коснется полумиллиарда человек.

How Western offensive weapons can help Ukraine defeat Russia – European Council on Foreign Relations …Putin is already responsible for Millions Of Refugees,WOMEN & CHILDREN,& Coming Famine For up to 500Mill in the,BECAUSE THERE WILL NO WHEAT CROP https://t.co/tfjN7c0Slf

— Cher (@cher) April 6, 2022