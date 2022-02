Певица Шер публично поддержала Украину после того, как стало известно, что президент России Владимир Путин признал независимость «Л/ДНР».

Шер заявила, что Путин, если представится шанс, «проглотит суверенные страны», чтобы воскресить СССР.

Об этом она написала на личной странице в Twitter. Также она объяснила, почему для Америки важна Украина.

Why Ukraine’s Important 2.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring

2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness.

— Cher (@cher) February 23, 2022