Певица Шер публично поддержала Украину

Известная певица в своих социальных сетях высказалась по поводу ситуации между Россией и Украиной.

Певица Шер публично поддержала Украину после того, как стало известно, что президент России Владимир Путин признал независимость «Л/ДНР».

Шер заявила, что Путин, если представится шанс, «проглотит суверенные страны», чтобы воскресить СССР.

Об этом она написала на личной странице в Twitter. Также она объяснила, почему для Америки важна Украина.

Why Ukraine’s Important 2.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring 2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что почти 100 тысяч жителей Донбасса выехали в Россию за последние дни. Власти РФ заявляют, что поток беженцев из Донецкой и Луганской областей Украины усиливается с каждым днем — в России уже открыли более двухсот временных лагерей для таких людей.

Также читайте, что МИД Украины рекомендует своим гражданам немедленно уехать из России.

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