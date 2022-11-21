Пленный россиянин попросил обменять его на херсонского енота

По мнению украинских чиновников, мужчина предлагает совершенно равноценный обмен по боевому потенциалу.

Российский пленный из новосибирска* попросил обменять его на похищенного из херсонского зоопарка енота.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он разместил на своей странице соответствующее видео.

«Я, мокашов олег анатольевич, рядовой, 75-го года рождения, из города новосибирска, прошу правительство россии поменять меня на херсонского енота», — говорит пленный.

По мнению Соболевского, мужчина предлагает совершенно равноценный обмен по боевому потенциалу.

«Мы даже в плюсе», — отметил он.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 11 ноября, состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого были освобождены 45 воинов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его его словам, «среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство». Также, отметил Ермак, удалось вернуть два тела погибших защитников.

«Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными», – подчеркнул он.

Также Курсор писал о том, что 11 октября Украина и россия провели очередной обмен пленными. В частности, из россии удалось вернуть командиров полка «Азов», сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что среди новых освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.

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