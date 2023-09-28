По каким объектам ВСУ могут бить ракетами ATACMS – ответ эксперта

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут передать США, могут коренным образом изменить ситуацию на поле боя в Украине.

Соединенные Штаты Америки поддерживают ВСУ в борьбе с российским агрессором, предоставляя как финансовую, так и военную помощь. Пока государство не приняло окончательного решения по поводу предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но военный эксперт Андрей Крамаров предположил, как бы военные могли использовать их на поле боя.

Свои мнением он поделился с "24 каналом".

По словам эксперта, секретарь СНБО Украины Данилов отметил, что Украина достигла определенностей с партнерами в вопросе, что не будет запускать ракеты ATACMS, в случае их передаче, для ударов по территории российской федерации*. Но их и нет смысла использовать в этих целях, даже для атак по Крымскому мосту.

Андрей Крамаров считает, что эти ракеты будет целесообразно применять для нанесения ударов по рубежам обороны путинской армии на юге Украины или по скоплению россиян, расположенных под Бахмутом на Донбассе. Это будет действительно мощная возможность для ликвидации, в частности, колонны техники захватчиков, которая движется для пополнения резервов.

"Курсор" писал ранее, что на фронте российская федерация теряет большое количество личного состава и техники, в том числе и самолеты. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, солдаты путинской армии потеряли в боях около 90 военных воздушных судов.