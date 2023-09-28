Сколько самолетов рф потеряла с начала войны - ответ британской разведки

На фронте российская федерация* теряет большое количество личного состава и техники, в том числе и самолеты. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, солдаты путинской армии потеряли в боях около 90 военных воздушных судов.

Об это на своей странице в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании.

В сводке говорится, что на некоторых типах боевых самолетов оккупанты стали летать более интенсивно, чем до военных действий. Однако у всех самолетов есть свой расчетный срок службы, и весьма вероятно, что из-за дополнительного использования у многих воздушных судов, которые остались у рф, он истекает быстрее, чем планировалось.

Британские разведчики говорят, что у агрессора из-за введенных экономических санкций нет дополнительного технического обслуживания, а также необходимых запчастей, чтобы восстанавливать свои военные ресурсы.

Учитывая, что военные действия на территории Украины продолжаются гораздо дольше, чем планировало министерство обороны россии, износ самолетов, вероятно, снизить срок жизни тактической авиации страны.

"Курсор" писал ранее, что в составе российских ракет, которыми страна обстреливает города Украины, содержатся от 30 до 50 иностранных комплектующих, и если агрессор сможет находить пути, чтобы обходить экономические санкции, то производство вооружения будет увеличиваться.

Еще мы писали, что на фронте в Украине путинская армия ежедневно теряет свои резервы, и скорее всего, в середине сентября, российская федерация впервые задействовала на востоке страны части своей новой 25-й общевойсковой армии.