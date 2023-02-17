По всей Украине объявлена воздушная тревога: что известно на данный момент

По всем областям Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов армии *рф.

Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

Сигнал активировали, потому что взлетел МиГ-31К ВВС россии, являющийся носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 «Кинжал», которую украинские средства ПВО не могут перехватить.

МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ. Он взлетел с аэродрома «Саваслейка» Нижегородской области рф. Украинцев просят пройти в убежище, чтобы они находились в безопасности.

Отметим, что спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что сейчас в Черном море находятся три российских надводных ракетоносителя, общий залп которых составляет 24 «Калибра».

«Наготове надо быть постоянно. Объективная обстановка свидетельствует о том, что враг наращивает свои усилия и имеет потенциал даже прямо сейчас осуществить ракетный удар. В частности, в Черном море находится ракетная группировка в количестве 11 кораблей, среди которых три надводных ракетоносителя, которые могут быть снаряжены 24 ракетами «Калибр», – заявила военная и добавила, что это реальная угроза.

По словам Гуменюк, даже на том расстоянии, на котором армия рф держится от берега и прячется, она все равно может нанести удар, ибо ударная сила и дальность ракеты «Калибр» – 2 500 км, что угрожает всей территории Украины.

Воздушная тревога была активирована одновременно с визитом в Киев премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который сегодняшним утром посетил Стену памяти погибших в Украине.

Также «Курсор» сообщал, что ВСУ показали, как выглядит бой в окопе глазами военного.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!