ВСУ показали, как выглядит бой в окопе глазами военного

На опубликованных кадрах видно, что сперва украинский защитник использует против врага РПГ. Потом он меняет позицию и перемещается в другую часть окопа.

Спустя несколько секунд солдат замечает российского военного и открывает по нему огонь на поражение. Далее он вновь меняет позицию и стреляет по противникам.

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Ранее мы рассказывали, что наемники из частной военной компании *»вагнер» оказались «полностью отрезанными» от поставок боеприпасов по инициативе министерства обороны рф, потому что их успехи угрожают ведомству. Оккупанты записали видеообращение, в котором сказали, что у них недостаток вооружения для артиллерийских гаубиц, противотанковых комплексов и минометов.

По их словам, если наемники получат нужные боеприпасы, то это «повлияет на ход войны». Журналисты пишут, что такая ситуация с вооружением обусловлена «уникальным провалом» российской армии на фронте.

«Генштабовцам на фоне провала в Угледаре (там уникальный провал, большие потери людей и техники и без результата) нельзя дать «вагнеру» показать хоть что-то внятное. Они понимают, что потеря зеков – это одно, а вот старых обученных кадров сливать пригожин в спешке не станет, поэтому создали историю с дефицитом снарядов, а она очень тревожная», – сказано в сообщении.

Также на это влияют другие факторы. Источники утверждают, что глава генерального штаба рф и окружающие его чиновники хотят спровоцировать евгения пригожина, чтобы тот сделал негативные замечания в их адрес. Они хотя передать это наверх как нарушение указания владимира путина «не выносить сор из избы» и «не раскачивать ситуацию на фронте».

Также «Курсор» сообщал, что в россии матери мертвого военного выдали пакет пельменей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!