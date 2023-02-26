Почему правительство Украины не предупредило население о полномасштабной войне – ответ СНБО

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, почему украинцев не проинформировали о полномасштабном наступлении *россии на Украину в конце февраля 2022 года.

Об этом сообщают «Факты».

По его словам, у правительства Украины было несколько сценариев касаемо начала войны, но невозможно точно спрогнозировать, как именно будет разворачиваться война, куда будет бить враг и каким образом он это будет делать.

«Было несколько сценариев относительно начала войны. Помните, когда еще весной собирал путин эти орды, и нам постоянно говорили, что, смотрите, они сейчас на вас пойдут. Потом была встреча путина с президентом США. Потом было какое-то смягчение всех этих вещей. Они говорили, что у нас это такое обучение», – сказал он.

Данилов добавил, что западные партнеры давали много дат-предупреждений: полномасштабное вторжение якобы должно было состояться в ноябре, потом — в декабре, потом называли 15 января.

«Крайняя, когда мы поняли, что это было на 22-е, это когда мы уже имели после вторжения картину, карту псковских десантников, одной из частей псковских десантников, которая непосредственно должна была заходить по тому маршруту, который был на этой карте. И по этим картам мы понимали, что она должна была быть выдана 20-го числа», – заявил секретарь СНБО Украины.

По его словам, там была указана дата 20 февраля и что такие карты выдаются за день до начала войны. Данилов напомнил, что действительно прямого предупреждения о планах рф начать полномасштабное вторжение со дня на день не было, но 23 февраля Украина ввела чрезвычайное положение.

Также он уточнил, что 24 февраля 2022 года — не начало войны, потому что все началось тогда, когда путин ворвался на украинский Крымский полуостров. По мнению Данилова, никакого отпора оккупанты со стороны Украины не получили, обнаглели и пошли дальше.

Также «Курсор» сообщал, что Forbes подсчитал, сколько рф потратила средств за год войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!