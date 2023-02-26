Forbes подсчитал, сколько рф потратила средств за год войны в Украине

Российская федерация за год войны, которую она развязала на территории Украины, потеряла большое количество своих солдат, а также разного вида вооружения и техники. Согласно оценке Forbes, за 12 месяцев страна-агрессор потратила на военный конфликт 114,4 миллиарда долларов.

Об этом пишет Forbes.

Аналитики говорят, что в эту сумму входят непосредственные расходы на войну, но не учитываются экономические и косвенные потери, которые рф понесла из-за санкций, введенных Европейским Союзом.

Согласно оценке, больше всего средств страна-агрессор тратит на обеспечение своей армии — около 36 млрд долларов. Зарплата военнослужащих составляет около 24,7 млрд долларов, а сумма компенсаций, которую власть должна выплатить семьям погибших на фронте, а также раненым равна где-то 29 млрд долларов.

В Forbes подсчитали, что за год войны на территории Украины оккупанты потеряли почти все свои танки, которые накапливали десятилетиями. Еще осенью захватчики лишились крупнейшего танкового военного формирования. В общей сложности ВСУ уничтожили 3350 танков противника. Также армия рф лишилась 40-70 процентов сухопутной военной техники.

Кроме того, украинские бойцы за 12 месяцев уничтожили множество российских самолетов и вертолетов. Согласно предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 9,5 млрд долларов и на восстановление своего авиапарка агрессору потребуется много времени.

«Курсор» писал ранее, что в течение года полномасштабной российско-украинской войны в Украине 23 самых богатых россиянина потеряли 20 процентов своего состояния. Речь идет о 67 миллиардах долларов.

Еще мы писали, что войска российской федерации несут огромные потери на Донбассе, но все равно пытаются продвигаться вперед, буквально по трупам своих сослуживцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!