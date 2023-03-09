«Подарок» на 8 марта: в россии беременным женщинам разослали букеты с гранатой

Одно из приложенных писем начиналось словами «Судный день настал!».

В городе *липецк (россия) некоторые беременные женщины получили по случаю 8 марта букеты с гранатой.

Об этом сообщает SVTV News.

В городе произошло минимум пять таких эпизодов. Примерно в полдень вчерашнего дня посылку с цветами доставили помощнице прокурора.

В коробке также находилась граната Ф-1, «с запалом, но без пороха», и письмо с угрозами. Через полтора часа такой же «подарок» доставили работнице цветочного: полиция эвакуировала 120 человек.

Депутат Липецкого облсовета Иван Косилов говорит, что как минимум одно из писем начиналось словами «Судный день настал!». Отмечается, что все адресаты сейчас находятся в декрете. Полиция возбудила уголовное дело.

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