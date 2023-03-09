Путинская пропагандистка скабеева рассказала, как британцы начали есть грызунов из-за голода

Российскую пропаганду внутренний потребитель воспринимает за чистую монету, и не важно, какие небылицы ему несет соловьев*, скабеева или симоньян. Очень часто можно услышать настолько нелепые высказывания о том, что в Европе все плохо, а вот в россии — хорошо: и жить хорошо, и жизнь хороша. И россияне верят, так как телевизор для них — единственный источник информации, особенно в регионах, где про интернет даже не слышали.

А недавно в сети скабеева решила переплюнуть всех. Подробнее об этом информирует Telegram-канал «Ватное болото».

На видео ярая пропагандистка утверждает, что в Британии наступает голод, и британцы решили потреблять в пищу белок — обычных грызунов, которые свободно живут в парках и в пригороде. Некоторые рестораны, по утверждению путинистки, готовят особое меню из белок. Скабеева подчеркнула, что британцы готовы даже мирных белок есть, но только помогать дальше Украине вооружением.

Ранее «Курсор» информировал, что российская пропаганда заявила, что ВСУ взорвали дамбу под Бахмутом. По сообщению так называемых «военкоров», украинские воины якобы взорвали плотину на Северном пруду, чтобы замедлить движение оккупантов

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская пропаганда быстро теряет влияние в мире. По его словам, благодаря порядочности Украины и конструктивному желанию государства помогать другим есть незаурядный результат: пропаганда рф теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить крепкие информационные позиции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!