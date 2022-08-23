Подрыв машины Дарьи Дугиной: в Украине озвучили версии

Российские власти обвиняют украинские спецслужбы в операции по попытке устранения идеолога нацизма Александра Дугина, однако в этом деле слишком много вопросов, в том числе указывающих на фсб.

Во взрыве машины и гибели дочери российского пропагандиста Александра Дугина, россия* обвинила Украину, но украинские власти категорически отрицают причастность, называя такие действия терроризмом.

Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что «никакого Александра Дугина не хотели убить, а убивали именно Дарью, убивали российские спецслужбы, за деньги убивали».

Однако версий существует несколько:

Версия РФ: Дугину подорвала украинская диверсантка из «Азова». Версия не выдерживает критики, ставя основной целью только демонизацию «Азова». Абсурдность версии: украинская женщина-терминатор, находясь во всех чекистских базах, спокойно приезжает в россию, с легкостью достает взрывчатку и организовывает целую спецоперацию по ликвидации дочери идеолога Кремля, после чего без проблем покидает рф и скрывается в «недружественной» стране. Если бы это было возможным, то Украина поставила бы более интересные цели.

Версия 2: Дугину подорвали российские спецслужбы в целях провокации. Пропагандистка могла стать сакральной жертвой, необходимой для оправдания последующих действий рф в Украине «местью», чтобы оправдать предполагаемые ракетные удары по гражданской инфраструктуре в День Независимости. Страх перед украинскими киллерами должен сплотить российские элиты. В пользу этой версии говорит то, что камеры на стоянке оказались неработающими, а сложность и организация операции выдает профессиональный почерк.

Версия 3: Партизаны. Пока мало известно об этих партизанах. Возможно, что вброс про партизан является частью операции российских спецслужб по ликвидации радикально настроенных противников режима: создать псевдо-партизанскую организацию и заманить в нее тех, кто готов выступить с оружием против путина.

Версия 4: Внутренние разборки. У Дугина было много недоброжелателей, а подрыв машины с его дочерью мог быть частью внутренней борьбы российских спецслужб, поскольку фсб после убийства Дугиной показала себя не в лучшем свете и рискует попасть в опалу.

Ранее «Курсор» информировал, что в рф взорвался джип с дочерью соратника путина: в сети показали видео.

Также сообщалось, что фсб рф заявляет о раскрытии убийства Дарьи Дугиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!