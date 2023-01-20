Украинские пограничники показали, как выследили и ликвидировали группу российских солдат

Украинские пограничники на восточном фронте с помощью беспилотника с тепловизионной камерой выявили, отследили и уничтожили группу военных из рф * .

Об этом сообщает страница Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Ведомство обнародовало кадры «охоты» на оккупантов. По их словам, оператор БПЛА с тепловизионной камерой установил размещение группы российских захватчиков и оперативно передал данные пограничникам-минометчикам. Те, в свою очередь, ударили четко по цели.

В настоящее время потери россиян уточняются.

Стоит добавить, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 20 января ликвидировали около 119 тысяч 300 российских захватчиков, при этом только за минувшие сутки – 770 человек.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!