Публицист рассказал, что российская элита начала создавать частные армии

Армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Об этом «24 каналу» рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

По его словам, частные армии будут конкурировать за ресурсы вооружения и логистики, которые находятся в дефиците, а иногда и переходить к вооруженным конфликтам. Приближенный к главе кремля мультимиллиардер Геннадий Тимченко создал армию «Редут», ранее ее пытался создать и бывший глава «роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Министр обороны рф сергей шойгу также имеет в своем распоряжении частных военных.

По мнению оппозиционного политика, российские олигархи, в частности владелец ЧВК «Вагнер» евгений пригожин создал свою армию не для войны в Украине, они понимают, что она для рф проиграна, но им нужны военнослужащие для гражданских столкновений.

Андрей Пионтковский подчеркнул, что сейчас в стране-агрессоре началась гражданская война нового типа между бандитскими структурами за собственность, которая останется после краха путинской группировки.

«Курсор» писал ранее, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.