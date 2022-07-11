Полтысячи военных рф обстреляли беспилотник, который оказался российским

Российские оккупанты оконфузились на войне и принялись сбивать свой беспилотный летальный аппарат, приняв его за украинский.

Один из российских военнослужащих, который попал в плен Вооруженных сил Украины, рассказал, как вместе со своими сослуживцами потратил большое количество патронов, чтобы сбить беспилотный летальный аппарат.

Об этом военнопленный рассказал журналисту Владимиру Золкину в рамках проекта «Ищи своих».

Во время допроса солдат отметил, что вблизи их позиций появился беспилотник и около 500 военных открыли по нему огонь, приняв его за украинский. А когда летальный аппарат упал, оказалось, что это российский.

«Один раз мы стреляли по беспилотнику. Сбили. Как оказалось, это свой был. Человек 500, наверное, стреляли. Крикнули: «воздух». Все вышли и начали стрелять по нему», – сообщил оккупант.

Военнопленный отметил, что во время его «ликвидации» он и его сослуживцы выстреляли все патроны из магазинов.

Российский захватчик также сказал, что кроме этого раза, якобы во время своего участия в боевых действиях в Украине, стрелял только два раза и то, «чтобы проверить клинит автомат или нет».

«Курсор» ранее писал, что ЦАХАЛ сбил еще один беспилотник Хизбаллы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!