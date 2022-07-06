ЦАХАЛ сбил еще один беспилотник Хизбаллы

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о том, что на прошлой неделе в сумме были уничтожены четыре ливанских беспилотника, принадлежащих Хизбалле.

ЦАХАЛ сбил беспилотник, принадлежащий «Хизбалле», который направлялся из Ливана в территориальные воды Израиля на прошлой неделе, за несколько дней до того, как были сбиты три беспилотника, направлявшиеся к газовому месторождению Кариш у побережья северного Израиля, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛа.

Беспилотник был уничтожен на большом расстоянии от морской границы, не представляя угрозы или опасности для Израиля.

Ранее в среду ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что «Хизбалла» запустила беспилотник в сторону газового месторождения в прошлую среду, за три дня до того, как три беспилотника, принадлежащие террористическому движению, были сбиты ЦАХАЛом.