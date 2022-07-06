ЦАХАЛ сбил еще один беспилотник Хизбаллы

ЦАХАЛ сбил беспилотник, принадлежащий «Хизбалле», который направлялся из Ливана в территориальные воды Израиля на прошлой неделе, за несколько дней до того, как были сбиты три беспилотника, направлявшиеся к газовому месторождению Кариш у побережья северного Израиля, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛа.
Беспилотник был уничтожен на большом расстоянии от морской границы, не представляя угрозы или опасности для Израиля.
Ранее в среду ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что «Хизбалла» запустила беспилотник в сторону газового месторождения в прошлую среду, за три дня до того, как три беспилотника, принадлежащие террористическому движению, были сбиты ЦАХАЛом.
«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.
Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.