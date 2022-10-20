Политический аналитик предположил, приедет ли путин на саммит G20

В ноябре в Индонезии пройдет саммит G20, на который съедутся мировые лидеры. Впрочем, российский президент владимир путин* вряд ли посетит мероприятие, если не будет иметь конкретных договоренностей по поводу встречи хотя бы с одним из лидеров.

Таким мнением «24 каналу» поделился политический аналитик и историк из Соединенных Штатов Армен Чибухчан.

По его словам, глава кремля не против посетить саммит, но понимает, что будет выглядеть довольно нелепо и смешно без каких-либо договоренностей.

К слову, американский президент Джо Байден намекнул путину, что готов поговорить о заключенных в россии американцах. Таким образом, американский лидер сузил темы и дал понять, что он ни о чем другом с российским президентом говорить и договариваться не будет.

«Защита своих граждан для Соединенных Штатов всегда была приоритетом, в этом нет никаких сомнений. Поэтому, когда Байден говорит, что готов говорить только на эту тему – это значит, что он не готов обсуждать другие вопросы», – констатировал политический аналитик.

«Курсор» писал ранее, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал планы по поводу приезда на мероприятие российского диктатора. По его словам, если кто-то из мировых лидеров хочет сидеть за одним столом с путиным, но им нужно убрать со стола скатерть, чтобы он не запачкал ее кровью.