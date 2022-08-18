Политический психолог ответил, почему путин изолировался от мира

Психолог Валентин Ким рассказал, почему президент российской федерации* владимир путин сознательно ушел в изоляцию от всего мира.

Президент россии владимир путин редко появляется на публике и избегает личных встреч, потому что быть в изоляции ему комфортно, и он таким образом избавляется от многих стрессовых факторов.

Об этом рассказал политический психолог Валентин Ким, передает «24 канал».

По его словам, путин изолировал от всего мира не только себя, но и всю страны и ближайшее окружение, и пришел к этому сознательно. Для него это весьма удобные условия, учитывая, что ему нет нужны договариваться и выглядеть «не очень уверенно» на фоне других президентов.

Валентин Ким считает, что президент рф, находясь в изоляции, избавляется от большого количества факторов, провоцирующих стресс. Он изолирован и себя, и свою верхушку, потому что никто из его окружения не может вести самостоятельную игру. Министры, генералы и пропагандисты рф понимают, что совершили преступления и у них нет другого шанса, как дальше идти за путиным.

«Курсор» писал ранее, что профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу он поставил главе кремля четкий диагноз. Наблюдая за путиным, доктор Феллон из Калифорнийского университета уверен: путин психопат.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!