Политолог объяснил, почему США не могут передать Украине 100 HIMARS

Украинские военнослужащие эффективно применяют против российских оккупантов американские реактивные системы залпового огня HIMARS, но США не могут предоставить их ВСУ в большом количестве.

Об этом политолог Юрий Романенко рассказал в разговоре с журналистом Романом Цимбалюком.

По его словам, просьба о передаче 100 установок HIMARS невыполнима, потому что Вашингтон не может этого сделать физически. Такое количество реактивных систем залпового огня, если они ежедневно выпускают хотя бы по одному залпу, это десятки миллиардов долларов в год и эти средства только покроют затраты на ракеты к ним. Американцы, как отметил эксперт, не могут себе такого позволить.

Политолог подчеркнул, что в США другой подход к ведению боевых действий, они не используют «Грады» или «Торнадо», а бьют по вражеским позициям точечно.

По его словам, западное оружие привязано к экономическому контексту. Чтобы предоставить ВСУ 100 установок HIMARS, США нужно будет развернуть производства, а для этого нужны большие средства, а все это упирается во внутреннюю повестку, с которой необходимо работать.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные ударили по позиции российских военных во временно оккупированной Новой Каховке. Для этого ВСУ использовали ракетные системы HIMARS.