Политолог объяснил, зачем путин пытается дестабилизировать Молдову

Президент *россии владимир путин провоцирует Молдову, чтобы «расшатать» политическую ситуацию в стране. Таким образом диктатор хочет разжечь новый конфликт по соседству с Украиной и рассредоточить помощь западных партнеров.

Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ украинский политолог Владимир Фесенко.

По словам эксперта, москва активно пользуется методами гибридной войны против стран Балтии. В свою очередь, прибалтийские страны закрыли границу с россией и усилили военные подразделения НАТО.

«Думаю, Запад уже послал сигналы: любая попытка организации каких-либо диверсий военных действий против стран Балтии будет рассматриваться как нападение на блок НАТО. В Молдове достаточно влиятельны пророссийские силы, а также есть риск, связанный с Приднестровьем. Поэтому, вероятно, Молдова — очень удобный объект для дестабилизации ситуации в тылу Украины», — заявил Фесенко.

Политолог считает, что россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы часть ВСУ были вынуждены отвлекаться от основных направлений фронта на ситуацию с Молдовой.

«Это зона напряжения у границ Европейского Союза и НАТО, возле Румынии. Поэтому я думаю, что это для того, чтобы рассредоточить внимание и ЕС, НАТО, Украины, отвлечь часть сил на то, чтобы как-то урегулировать ситуацию в Молдове. Но это стиль Кремля – разжигать пожар там, где это можно», — подчеркнул он.

Также Фесенко не исключает потенциальную опасность создания россией нового фронта благодаря дестабилизации в Молдове. Такую ситуацию он считает очень опасной и показательной.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!