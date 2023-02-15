Рф пытается скрыть огромные потери с помощью кремации: жуткие подробности

Тела погибших российских солдат, в частности, свозят на территорию оккупированного Крыма и там сжигают.

Войска рф* продолжают нести значительные потери на всех направлениях фронта, но пытаются скрыть это с помощью кремации.

Об этом сообщил 15 февраля Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированного Крыма для утаивания числа погибших противник применяет сжигание.

По информации штаба, у местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до десяти единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно, говорится в сводке.

При этом услуги по кремации гражданским не предоставляются.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.