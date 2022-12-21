Политолог предположил, чего добивается путин, нанося ракетные удары по Украине

Российская федерация* продолжает наносить ракетные удары по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры. Российский диктатор владимир путин понимает, что проигрывает на фронте и стремится, как можно сильнее навредить энергетике Украины, чтобы вынудить ее к «гнилому» компромиссу.

Такими мнением поделился с «24 каналом» политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

По его словам, глава кремля ожидал, что захватит Киев «за три дня» и не рассчитывал на то, что война катастрофически затянется, поэтому сейчас он торопится нанести инфраструктуре Украины как можно больше ущерба. Вероятнее всего, до Нового года и после могут быть новые массированные ракетные удары.

Игорь Эйдман предположил, что санкции, введенные против российской федерации, очень бьют по экономике агрессора, а также авторитету государства, который и так сейчас на нулевом уровне.

Такими действиями путин пытается как можно быстрее принудит Украину и Запад к «гнилому» компромиссу и к какому-то «грязному» миру.

«Курсор» писал ранее, что ветеран США дипломат Генри Киссинджер заявил, что в мае он предложил прекращение огня, в соответствии с которым россия отступит к линии фронта до вторжения 24 февраля, но Крым станет предметом «переговоров».