Киссинджер заявил, что пора заключить мир между Украиной и рф путем переговоров

Киссинджер сказал, что в мае он предложил прекращение огня, в соответствии с которым россия* отступит к линии фронта до вторжения 24 февраля, но Крым станет предметом «переговоров».

«Приближается время для заключения мира путем переговоров, чтобы уменьшить риск новой разрушительной мировой войны, но мечты о разделении России могут спровоцировать ядерный хаос», — сказал ветеран США дипломат Генри Киссинджер в журнале The Spectator в статье под названием «Как избежать новой мировой войны».

Киссинджер, архитектор политики разрядки напряженности в отношении ссср в качестве госсекретаря при президентах-республиканцах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, неоднократно встречался с владимиром путиным с тех пор, как он впервые стал президентом в 2000 году.

Пока что не видно конца конфликту, спровоцированному вторжением путина в Украину 24 февраля, в результате которого погибли десятки тысяч людей и миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас россия контролирует около пятой части Украины. Кремль заявляет, что Киев должен признать аннексию москвой южных и восточных регионов. Украина заявляет, что каждый российский солдат должен покинуть ее территорию, включая Крым, который россия аннексировала в 2014 году. Киев подал заявку на вступление в НАТО после того, как москва объявила об аннексии в сентябре.

«Приближается время, чтобы закрепить уже осуществленные стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру для достижения мира путем переговоров. Мирный процесс должен связать Украину с НАТО, как бы он ни выражался. Альтернатива нейтралитета больше не имеет смысла», — написал Киссинджер.

Киссинджер сказал, что в мае он предложил прекращение огня, в соответствии с которым рф отступит к линии фронта до вторжения 24 февраля, но Крым станет предметом «переговоров».

Киссинджер, которому сейчас 99 лет, предположил, что, если окажется невозможным вернуться к статус-кво, установленному в 2014 году, можно было бы провести референдумы под международным наблюдением на территории, на которую претендует россия.

Он также предупредил, что желание сделать россию «импотентом» или даже стремление к ее распаду может спровоцировать хаос.

«Распад россии или уничтожение ее способности проводить стратегическую политику может превратить ее территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в оспариваемый вакуум. Ее конкурирующие общества могут решить урегулировать свои споры с помощью насилия. Другие страны могут попытаться расширить свои притязания силой. Все эти опасности будут усугубляться наличием тысяч единиц ядерного оружия, что делает россию одной из двух крупнейших ядерных держав мира», — сказал Киссинджер.

Курсор» писал ранее, что российская федерация понимает, что терпит поражение на войне в Украине, поэтому обратилась за помощью к Ирану. Агрессор попросил к Тегерана дроны-камикадзе, которыми российские военные уже обстреливают украинские города, а также баллистические ракеты. А обмен на БПЛА путин планирует передать Ирану «военные компоненты».

Кроме этого, по словам Уильяма Бернса, российская армия показала себя крайне плохо и понесла огромные потери, российская экономика понесла долгосрочные убытки, а большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.