Политолог предположил, объявит ли путин официально войну Украине

Политолог Олег Саакян рассказал, что сейчас президенту рф* владимиру путину приходится реагировать на то, что в стране обостряется конфликт.

Россия продолжает вторжение на украинские территории, недавно в стране объявили «частичную» мобилизацию, чтобы восполнить потери на фронте. Но решится ли владимир путин официально объявить войну Украине.

Мыслями на этот счет поделился политолог Олег Саакян, передает «24 канал».

По его словам, после объявленной президентом рф мобилизации уровень недовольства среди населения очень вырос, как и уровень тревожности. И чтобы в таких условиях официально объявлять войну, российская федерация должна полностью перейти на рельсы военной экономики.

Но, как считает Олег Саакян, сделать это сейчас государство не способно, потому что экономика ветхая. Руководству рф не удается даже обеспечить и оснастить ту часть людей, которая сейчас мобилизована.

Политолог говорит, что сейчас в россии повсюду идут управленческие разрывы. кадыров из-за неудач армии рф критикует минобороны, к нему присоединяется пригожин. Росгвардия отмалчивается, а администрация путина начинает подавлять эмоции и, в частности, рекомендует сдержать их кадырову. То есть, начинается конфликт, который вырывается в публичное поле.

И сейчас путинскому режиму приходится реагировать на то, что конфликт обостряется, и глава кремля не может его остановить.

«Курсор» писал ранее, что путин утвердил аннексию четырех регионов Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!