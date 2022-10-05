Путин утвердил аннексию четырех регионов Украины

Сегодня, 5 октября, российский президент владимир путин утвердил ратификацию договоров о принятии днр, лнр, Запорожской и Херсонской областей в состав россии.

Документы опубликованы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме этого, путин подписал ряд указов о ратификации договоров между россией и днр, россией и лнр, россией и Запорожской областью, россией и Херсонской областью об их присоединении к рф.

Также главарь днр денис пушилин назначен временно исполняющим обязанности главы днр в составе рф, глава лнр леонид пасечник — временно исполняющий обязанности главы лнр. Гауляйтеры Запорожской и Херсонской областей Украины — евгений балицкийо и владимир сальдо — стали губернаторами этих областей.

Согласно сообщениям СМИ рф, с 5 октября на границе между Херсонской областью и Крымом отменяеся таможенный контроль.

Отметим, что 23-27 сентября россия провела провели на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской — о выходе из состава Украины и присоединение к рф, а в Донецкой и Луганской — о присоединении к россии.

30 сентября путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Ранее Курсор писал, что Украина не будет вести переговоров с путиным, развязавшим войну против украинского государства. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение СНБО касательно отказа от переговоров с президентом рф владимиром путиным.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

Каким будет финал владимира путина: украинская разведка сделала неожиданное заявление. По мнению представителя разведки, режим путина обречен, в то же время будущее россии имеет несколько сценариев.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!