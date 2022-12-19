Политолог предположил, сможет ли путин втянуть Лукашенко в войну

По его словам, Лукашенко не отдает приказ о ведении своих войск в Украину, потому что это вопрос его выживания.

Российская федерация* продолжает обстреливать украинские города ракетами и дронами-камикадзе, но на фронте ее армия терпит поражение. В связи с этим, путин пытается надавить на самопровозглашенного президента Беларуси Александро Лукашенко, чтобы его войска официально вступили в войну против Украины. Скорее всего, с этой целью российский диктатор и отправится сегодня, 19 декабря, в Минск.

Такое мнение выразил «24 каналу» политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, путин может добиться согласия на непосредственное участие белорусских военных против Украины двумя способами. Первый состоит в том, чтобы заставить Лукашенко отдать своим солдатам прямой приказ, а второй — создать «объединенное командование» российскими и белорусскими войсками. В этом случае командование, конечно, будет за россиянами, и они смогут, обходя Лукашенко, отдать приказ о вторжении в Украину и использовании белорусских военных.

Политолог считает, если президент Беларуси официально заявит о вступлении в военный конфликт, то его сразу уберут россияне, поскольку он им будет не нужен. Его сразу заменят более подходящей кандидатурой, например, из окружения путина, того, кто будет иметь не только российский паспорт, но и все необходимые связи с фсб, разведкой или другими структурами рф.

Самопровозглашенный белорусский президент и сам это понимает, потому и дает путину все, что он просит, кроме этого решающего приказа. Лукашенко отдает россии снаряды, технику, боеприпасы, а также предоставляет ей свою территорию для нахождения войск, вылета самолетов, обстрелов Украины. Но вводить свои войска он не хочет, поскольку это вопрос его выживания и пребывания у власти.

«Курсор» писал ранее, что по словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згуреца, в Беларуси продолжают играть в так называемую игру на истерию, чтобы удерживать значительное количества украинских военных на северной границе Украины.