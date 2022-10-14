Эксперт рассказал, возможно ли совместное наступление военных Беларуси и рф на севере Украины

Беларусь помогает россии* с самого начла полномасштабного вторжения в Украину.

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згуреца, в Беларуси продолжают играть в так называемую игру на истерию, чтобы удерживать значительное количества украинских военных на северной границе Украины.

Об этом Згурец сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

Згурец отметил, что в течение длительного времени на территории Беларуси проходят учения, которые были направлены на поддержание определенной готовности. На данный момент ситуация меняется, что это некритично.

«Собственно, белорусская армия является призывной и бригады, которые есть в Беларуси, они на сегодня недоукомплектованы, поэтому сейчас видим попытку их пополнить. В Беларуси есть четыре бригады, которые при полной комплектации будут насчитывать 12 000 личного состава, также есть еще три бригады сил спецопераций с общим количеством около 9 000 военных», — заявил он.

Эксперт сказал, что период доукомплектования может продлиться около 3-4 недель. Кроме этого, фиксируется переброска 2 000 мобилизованных из рф на территорию Беларуси.

«Генштаб ВСУ говорил, что ситуация на границе с Беларусью не меняется, пока там находится пять батальонов, в каждом из них максимум по 500 военных», — добавил Згурец.

Он отметил, что на границ с Беларусью линия обороны уже подготовлена и условий для неожиданного продвижения армии РБ даже совместно с россиянами не существует. Он добавил, что нужно следить, что будет происходить в Беларуси в ближайшие 2-4 недели.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщают, что Беларусь готовится к мобилизации. Власти Беларуси, вероятно, готовятся к экскалации на границе с Украиной.

Курсор писал, что Беларусь ввела режим «контртеррористической операции». Беларусь опасается наступления из соседних стран.

Также в Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление». В Беларуси заявили, что Украина подорвала пограничные мосты.

Сообщалось, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!