Политолог рассказал, по какой стране НАТО рф хочет нанести удар

Глава ОО «Ассоциация Политических наук» Дмитрий Синченко рассказал, по какой стране может ударить российская федерация* после Украины.

После запрета транзита товаров в калининград между россией и Литвой обострились отношения. И рф хотела бы нанести удар по этой прибалтийской стране, но пока от нее можно ожидать только угроз, провокаций и давления.

Об этом рассказал политолог, глава ОО «Ассоциация Политических наук» Дмитрий Синченко, передает «24 канал».

По его словам, экономика российской федерации сейчас ослабла, а войска увязли на территории Украины, поэтому в россии нет рычагов давления на Литву, которая смогла обеспечить себе как экономическую, так и энергетическую безопасность.

Дмитрий Синченко отметил, что сейчас от москвы можно ожидать только политического давления, угроз в сторону Литвы и мелких провокаций, которые ни к чему не приведут. На сегодня, по оценкам политолога, на территории Литвы маловероятны теракты или политическое убийство, на которых специализируются российские спецслужбы.

Также эксперт подчеркнул, что обострение отношений между москвой и вильнюсом сейчас идут на пользу Украине, потому что ослабляют политический режим рф.

Напомним, что в июне железнодорожная компания LTG Cargo заявила, что запрещает транзит товаров, которые попали под санкции, между калининградом и территорией рф. И в россии уже пригрозили ответом на такое решение прибалтийской страны.

«Курсор» писал ранее, что в Литве были заранее готовы к любым действиям россии в ответ на блокировку транзита санкционных грузов по железной дороге в Калининградскую область.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!