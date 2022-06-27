Литва готова отреагировать на угрозы россии — эксперт

Политолог заявил, что в Литве нет паники, однако там готовы к любым действиям россии* и сценариям развития событий.

В Литве были заранее готовы к любым действиям россии* в ответ на блокировку транзита санкционных грузов по железной дороге в Калининградскую область.

Об этом заявил 24 каналу литовский политолог, глава офиа Freedom House в Литве Витис Юрконис.

Юрконис отметил, что в Литве понимают все возможные угрозы, которые могут последовать за этим со стороны российской федерации..

«Мы к этому готовились. Мы об этом говорили годами. И с Брюсселем, и с НАТО, и с соседними государствами. В Литве не исключают ни одного сценария, но не намерены паниковать. Мы понимаем, что так или иначе основная борьба происходит на территории Украины», — сказал политолог.

По словам политолога, россия пытается отвлечь внимание на страны Балтии. При этом он отметил, что сейчас основное внимание должно уделяться развязанной россией войне против Украине и продолжать оказывать поддержку украинцам.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, как путин может попробовать захватить Литву. С 18 июня литовцы перекрыли транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией рф. Из-за этого путин может решиться на войну против Литвы.

Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия будет продолжать войну в Европе, пока не захватит все территории бывшего СССР. По словам Зеленского, если Украина не выдержит и падет, то все другие бывшие республики Советского Союза окажутся в большой опасности.

Также сообщалось, что путин угрожает миру очередным оружием, у которого нет аналогов. путин заявил, что россия намерена еще больше укреплять свои вооруженные силы с учетом якобы потенциальных военных угроз и рисков.

Стало известно, где может произойти столкновение россии и НАТО.

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз угрожает Литве. МИД рф требует немедленной отмены «откровенно враждебных» ограничений Литвы на железнодорожный транзит санкционированных ЕС товаров в эксклав Калининград, зажатый между Литвой и Польшей.

Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!