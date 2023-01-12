Политолог рассказал про фобию путина, которая была и у его предшественников

Президент российской федерации* владимир путин пытался «за три дня» захватить Киев, чтобы продемонстрировать всему миру свою мощность, но все пошло не по плану. Его армия несет большие потери на фронте и демонстрирует неудачи в бою, а все это серьезно подрывает авторитет диктатора и его правящий режим. Сейчас он пытается разрешить конфликт между своими соратниками, потому что беспокоится за свою жизнь.

Таким мнением поделился с «24 каналом» политолог Александр Антонюк.

По его словам, глава кремля отражает поведение Иосифа Сталина. У президента сейчас наблюдается фобия, напоминающая страх, который присутствовал и у его предшественников. Путин, как и любой диктатор, имеет фобию, что его рано или поздно заходят «сбросить». Им руководят его инстинкты самосохранения и, очевидно, боязнь.

Сейчас президент рф делает все возможное, чтобы держать в тонусе все вражеские лагеря. Вчера с должности командующего оккупантами в Украине был снят сергей суровикин, а на его должность назначили Валерия Герасимова. Такими переустановками в рф пытаются как-то улучшить ситуацию на фронте.

Александр Антонюк отметил, что путин прекрасно понимает, что открыл ящик Пандоры, предоставляя своему близкому окружению возможность связываться с легализованными преступными группировками. Ярким примером является ПВК «Вагнер». Впрочем, диктатор также знает, что отвечать за проигранную войну все-таки придется.

«Курсор» писал ранее, что по словам российского оппозиционера Ильи Пономарева, элита рф может ополчиться против президента и скорее всего путин не доживет до своего следующего дня рождения (7 октября).

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!