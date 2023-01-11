Российский оппозиционер считает, что путин не доживет до следующего дня рождения

По его словам, авторитет диктатора в 2022 году стал ослабевать.

Из-за неудач российской армии на фронте в Украине внутри страны-агрессора ситуация начинает накаляться, в обществе растет уровень недовольства путинским режимом, да и близкое окружение диктатора думает, как бы поспособствовать его скорейшей смерти. Такими мыслями поделился российский оппозиционер Илья Пономарев, передает Newsweek.

Он считает, что элита рф* может ополчиться против президента и скорее всего путин не доживет до своего следующего дня рождения (7 октября).

Илья Пономарев отметил, что авторитет диктатора в 2022 году стал сильно ослабевать, особенно на фоне «аннексированных» украинских территорий, которые его армия не контролирует, а также неудавшегося наступления войск на Киев и отступления из Херсона.

По его словам, близкое окружение путина не позволит ему оказаться на скамье подсудимых в Гааге, поскольку его показания могут негативно отразиться на их жизни. В конечном итоге путина могут убить.

«Курсор» писал ранее, что в результате полномасштабного российского вторжения в Украину экономику россии ждет серьезный кризис. Серьезный удар по стране необратим и потому даже пропагандистам приходится это признавать.

Еще мы писали, что российский диктатор владимир путин страдает от головных болей, вызванных болезнью Паркинсона, а чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья, использует двойников и дипфейки.

Напомним, что президент российской федерации владимир путин умеет подавлять и управлять своим народом, например, с помощью пропагандистов, которые внушают гражданам «нужную» информацию. С этой частью общества он может справиться, а значит ее не боится. Но есть и вторая часть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!