Политолог заметил в новогоднем поздравлении путина несколько «странных вещей»

Из-за военной агрессии против Украины с российским диктатором владимиром путиным* все меньше мировых лидеров хотят поддерживать какие0то связи. Но выбор стран, которых он поздравил с приближающимися праздниками действительно удивил.

Об этом «24 каналу» рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Поздравление от главы кремля получили главы Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сирии, Вьетнама. А вот «недружественные» страны президент рф отказался поздравлять, отметив, что с ними, мол, нет контактов.

Политолог отметил, что в приветствии путина есть несколько странных вещей. Например, он не поздравил лидера Северной Кореи и Иран и еще несколько стран, с которыми сейчас у агрессора есть более-менее какая-то коммуникация. По его словам, Талибану может тоже быть обидно.

Игорь Рейтерович считает, что после такого поздравления российский диктатор может потерять еще больше союзников из того малого круга, что у него остался.

Эксперт подчеркнул, что список тех государств, которые получили «весточку» от путина, весьма характерен для рф. Их, мягко говоря, можно назвать недемократичными и не сильно развитыми, они поддерживают связь со страной-агрессором, потому что она им интересна как сырьевая база.

«Курсор» писал ранее, что глава кремля владимир путин пытается делать вид, что война в Украине «идет по плану», но на самом деле его армия проигрывает на фронте, а внутри страны-агрессора растет уровень недовольства режимом правления.