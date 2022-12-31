В украинской разведке заявили, что правлению путина грозит конец

Глава кремля* владимир путин пытается делать вид, что война в Украине «идет по плану», но на самом деле его армия проигрывает на фронте, а внутри страны-агрессора растет уровень недовольства режимом правления.

Об этом заявил в интервью для BBC News Украина глава украинской разведки Кирилл Буданов.

По его словам, угроза правлению президента рф с каждым днем возрастает и его режиму скоро придет конец. Это даже прослеживается по риторике кремлевских пропагандистов, которая в последнее время изменилась. Если раньше они кричали о том, как захватят «Киев за три дня» или что сотрут мир в «радиоактивный пепел», то теперь говорят о том, как «сохранить свои жизни после того, как все изменится».

Также Кирилл Буданов отметил, что россия и дальше будет пытаться обстреливать украинскую инфраструктуру, но массированные атаки будут продолжаться недолго, так как захватчики испытывают дефицит ракет. Оборонная промышленность агрессора не способна сейчас из-за санкций изготовлять нужное количество снарядов для регулярных обстрелов.

«Курсор» писал ранее, что Украина продолжает на протяжение десяти месяцев противостоять российскому агрессору и намерена вернуть все территории, которые сейчас находятся в оккупации, в том числе и аннексированный Крым. Его планируют возвращать комбинированным путем.